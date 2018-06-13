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Rusya Dünya Kupası’na yarım milyar dolar harcadı

Dünya Kupası’nın düzenleneceği Rusya’da organizasyon için harcanan para 500 milyon dolar oldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 23:49
Rusya Dünya Kupası’na yarım milyar dolar harcadı

Dünya Kupası’nın düzenleneceği Rusya’da organizasyon için harcanan para 500 milyon dolar oldu.

FIFA 2018 Dünya Kupası’nın yapılacağı Rusya’da organizasyon için şu ana kadar toplamda 500 milyon dolar para harcandı. Moskova’da basın toplantısı yapan FIFA 2018 Rusya Organizasyon Komitesi Direktörü Aleksi Sorokin yaptığı açıklamada, “Organizasyonun sorunsuz geçmesi, misafirlerin en iyi şekilde organizasyona katılabilmesi için yaptığımız organizasyonun toplam maliyeti 500 milyon dolar oldu. Ayrıca açılış töreni Moskova’da gerçekleşecek. Luzniki stadyumunda yapılan organizasyonda 20’den fazla devlet başkanı törenleri izleyecek” ifadelerine yer verdi.

(Erhan Altıparmak /İHA)
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