Rusya: Doğu Guta’dan 52 sivil tahliye edildi

Rus Ordusu, Doğu Guta’dan 52 sivilin tahliye edildiğini bildirdi.

Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, "Bugün, 26 çocuk da dahil olmak üzere 52 sivil, doğu Guta’dan getirildi" dedi. Zolotukhin, tahliye edilen sivillerin iki gün içinde tüm gerekli yardımı alacağını söyledi. Misraba kasabasından tahliye edilen siviller, tıbbi yardım aldıkları geçici bir mülteci kampına götürüldü.

İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi Grubu, Suriye hükümeti ve Rus hava saldırılarının ve bombardımanlarının son üç hafta içinde Doğu Guta’da yaklaşık bin 100 sivilin ölümüne yol açtığını söyledi. Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Doğu Guta’da kuşatma altında sıkışıp kalan 400 bin sivilin olduğu belirtildi.

(İHA)