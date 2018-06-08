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Rusya Devlet Başkanı Putin Çin’de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Qingdao kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Liderleri Zirvesi için Çin’e geldi.

08 Haziran 2018 Cuma 12:51
Rusya Devlet Başkanı Putin Çin’de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Qingdao kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Liderleri Zirvesi için Çin’e geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Qingdao şehrinde 9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Liderleri Zirvesi için Çin’e geldi. Vladimir Putin, başkent Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Yapılan törenin ardından iki lider basına kapalı bir görüşme yapmak üzere Çin Büyük Halk Salonu’na geçti.

(İHA)
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