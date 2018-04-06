Rus Enerji Bakanından ’Akkuyu’ açıklaması

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, gerekirse Rusya’nın başka yatırımcı bulamaması durumunda Akkuyu nükleer santralinin inşaatını tek başına tamamlayabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla temeli Salı günü atılan Akkuyu nükleer santraline ilişkin Rusya’dan açıklama geldi. Novak, Rus doğalgaz devi Rosatom’a ait bir şirketi işaret ederek, "Zaten 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Bir yatırımcı bulamamaları durumunda bu tesisin Akkuyu nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor" dedi.

Rus enerji firması Rosatom, Akkuyu nükleer santral projesinde % 49 hisse için Türk yatırımcı arıyor.

(İHA)