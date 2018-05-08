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Ruhani’den ilk açıklama geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından açıklama yaptı.

08 Mayıs 2018 Salı 21:50

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin asla sözünü tutmadığını belirterek, “ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük. Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

(İHA)
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