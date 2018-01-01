Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115333
ALTIN
158.819
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1259
EURO
4.5472
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:52
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi. Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan’ın da etkisinin olduğunu belirtti. Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran’ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti’nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:21
Anahtar Kelimeler:
Iran RuhaniIran ProtestolarİranHasan Ruhani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, İran'da değişim zamanının geldiğini söyledi
Trump, İran'da değişim zamanının geldiğini söyledi
Bahreyn'den vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı
Bahreyn'den vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı
İranlılar hükümet karşıtı protestoları kınadı
İranlılar hükümet karşıtı protestoları kınadı
Bulgaristan AB Konseyi Dönem Başkanı oldu
Bulgaristan AB Konseyi Dönem Başkanı oldu
"Biz Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz"
"Biz Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz"
Hindistan Bombay'da yangın: 12 ölü
Hindistan Bombay'da yangın: 12 ölü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim