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Romanya’nın yeni başbakanı Mihai Fifor

Romanya Başbakanı Mihai Tudose’nin istifa etmesinin ardından yerine geçici olarak Savunma Bakanı Mihai Fifor getirildi.

16 Ocak 2018 Salı 14:39
Romanya’nın yeni başbakanı Mihai Fifor

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine dün istifa etmişti. Tudose’den boşa alan koltuğun yeni sahibi belli oldu. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis istifa eden Tudose’nin yerine geçici olarak Savunma Bakanı Mihai Fifor’u getirdi. Iohannis basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekonomiye zarar vermemek ve belirsiz politikayı engellemek için yeni hükümet oluşturmak amacıyla hızlı bir prosedür istediğini dile getirdi. Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini ifade etmişti. Tudose’un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istifa etmiş oldu.

Son Güncelleme: 16.01.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
Mihai FiforRomanyaBaşbakan
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