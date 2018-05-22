Rejim güçleri camileri de harabeye çevirdi

Suriye rejim güçleri, DAEŞ’in Yermük’ü terk etmesinden sonra şehirdeki camiler dahil bütün binaları yerle bir etti. Yetmedi bu defa evleri yağmalamaya başladı.

Suriye’deki Filistinliler, Yermuk’un son durumu ve rejim güçlerinin evleri ve dükkanları, Filistinlilere ait sağlık merkezlerini yağmalamasının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde Suriye rejim güçlerinin evlerden ve dükkânlardan aldıkları eşyaları kamyonlara yükleyip götürmeleri yer alıyor. Şam’ın güneyinde bulunan Yermuk kampında Filistinli mülteciler yaşıyordu.

Suriye ordusu dün Yermuk Kampı ve Hacerül Esvet bölgeyi 33 günlük askeri operasyon sonucu ele geçirdiğini söyledi. Bölgede camiler dahil bütün binalar harabeye döndü.

(Muhammed Rabah/İHA)