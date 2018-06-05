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Rajoy politikayı bıraktı

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, politikayı bıraktığını açıkladı.

05 Haziran 2018 Salı 17:11
Rajoy politikayı bıraktı

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, politikayı bıraktığını açıkladı.

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yapılan güvensizlik oylaması sonucunda, başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmıştı. Rajoy’un yerine muhalefet lideri Pedro Sanchez gelirken, sağcı Halk Partisi’nin lideri Rajoy, parti liderliğinden de ayrıldı. Veda konuşması yapan Rajoy gözyaşlarını tutamadı ve artık politikayı bıraktığını açıkladı.

Mariano Rajoy, 2003 yılında sağ-merkezci Halk Partisi’nin (PP) başkanı seçilmişti. Onun başkanlığında 2004 ve 2008 seçimlerinde mağlubiyete uğrayan Halk Partisi, 2011, 2015 ve 2016 seçimlerini kazanmıştı. M. Rajoy 7 yıl boyunca İspanya başbakanı olarak görev yaptı.

(İHA)
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