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Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Moskova’da Orta Doğu’daki durumu görüştü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 23:19
Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Moskova’da Orta Doğu’daki durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü törenine katılmak üzere başkent Moskova’ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kremlin’de ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede, ikili ilişkiler ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirdiği belirtildi. Putin, Orta Doğu’daki durumun “acı verici” olduğunu ve çözüm bulma konusunda umutlu olduğunu söyledi. Netanyahu ise tarihten öğrenmiş oldukları önemli dersleri ve Sovyetler Birliği’ne zafer kazandıran eylemleri unutamayacaklarını söyledi. Putin ve Netanyahu, basına açık bölümde yapılan görüşmenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, Moskova’ya gitmeden önce yaptığı açıklamada bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyerek, Suriye’deki mevcut durum nedeniyle, Rusya ordusu ve İsrail ordusu arasındaki işbirliği devam etmesi gerektiğini ifade etmişti.

(Hamad Alnajjar /İHA)
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