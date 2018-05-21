Putin ve Modi bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Rusya’nın Soçi kentinde görüşen Putin ve Modi, Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin son zamanlarda ivme kazandığını aktardı. Modi’nin Rusya’ya yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Putin, Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin bir aracıya ihtiyaç duymadığını belirtti. Rusya ve Hindistan arasındaki bağın derin bir tarihsel geçmişi olduğunu vurgulayan Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri işbirliğinden memnun olduğunu dile getirdi. Bu işbirliğinin iki ülke için önemli olduğunu vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Çok yakın temaslarımız ve iyi bir işbirliğimiz var. Bunların hepsi bizim ortaklığımızın çok yüksek bir stratejik seviyede olduğunun göstergesi” dedi.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)