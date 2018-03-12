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Putin: "Uçağın düşürülmesi talimatını verdim”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında Ukrayna’dan İstanbul’a giderken kaçırılıp Soçi Kış Olimpiyatlarının açılışını hedef alan yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini açıkladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 10:45
Putin: "Uçağın düşürülmesi talimatını verdim”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni belgesel filminde 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Kış Olimpiyatlarının açılış törenini hedef alan yolcu uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini söyledi. İki saatlik belgesel filmde, olimpiyatların açılışından kısa bir süre önce kendisine Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen bir yolcu uçağının kaçırıldığının ve hava korsanının Soçi’ye inmek istediğinin söylendiğini ifade eden Putin, daha sonra bu ihbarın yanlış olduğunu bildirdi. Vladimir Putin, uçağın düşürülmediğini sözlerine ekledi.

“ACİL DURUM PROSEDÜRÜNE GÖRE HAREKET EDİN" DEMİŞ

Putin, “Ukrayna’dan İstanbul’a giden uçağa en konduğu ve korsanının Soçi’ye inmek istediği söylendi” dedi. Putin kendisine gelen bilginin ardından güvenlik görevlilerinden “acil durum prosedürüne göre hareket edin” dediğini ve bunun da uçağın düşürülmesi anlamına geldiğini söyledi. Rus lider dakikalar sonra alarmın yanlış olduğuna ilişkin bir başka ihbar aldığını, uçağın düşürülmediğini ve kendisinin de kısa bir süre sonra olimpiyatların açılış törenine katıldığını dile getirdi.

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Kharkov’dan İstanbul’a sefer gerçekleştiriyordu. Pegasus’a at 110 yolcu taşıyan uçak, kaçırılma sinyali vermiş, pilot uçağı Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanına indirmişti.

Son Güncelleme: 12.03.2018 11:03
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