Putin, Paşinyan’ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı seçilen Nikol Paşinyan’a tebrik mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Ermenistan’ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan’a tebrik mesajı gönderdi. Paşinyan’ın yeni görevini kutlayan Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ikili dostluk ve işbirliklerinin bundan sonra da devam edeceğini umduğunu söyledi. Ermenistan muhalefet lideri Nikol Paşinyan, bugün Ermenistan parlamentosundaki oylama sonucunda başbakan seçilmişti.

(İHA)