Putin olay yerinde !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM’yi ziyaret edip yangına dair yetkililerden bilgi aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde, aralarında çocukların da bulunduğu 64 kişinin hayatını kaybettiği, Kemerovo’daki alışveriş merkezini (AVM) ziyaret ederek, vefat eden insanların anısına AVM’nin önüne çiçekler bıraktı. İnsanların, günlerdir çiçek ve oyuncak bıraktığı alanda bir süre duran Putin, yangında hayatını kaybeden kişilerin ailesine başsağlığı diledi.

AVM’NİN YANGIN ALARM SİSTEMİ 19 MART’TAN BERİ DEVRE DIŞI

Devlet Başkanı Putin daha sonra Sibirya Federal Bölgesi Başkan Yardımcısı Sergey Menyailo ile birlikte yanmış binanın etrafını gezerek olayla ilgili detayları öğrendi. Putin daha sonra Rusya Soruşturma Komitesi tarafından başlatılan soruşturmanın detaylarıyla alakalı bilgilere edindi. Soruşturma Komitesi Temsilcisi Aleksandr Bastrıkin, Putin’le görüştüğü esnada yaptığı açıklamada AVM deki yangın alarmının 19 Mart’tan beri devre dışı olduğunu söyledi.

“İNSANLARIMIZI İHMAL SUÇU DİKKATSİZLİK YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ”

Alışveriş merkezini ziyaret edip, yetkililerden detaylı bilgi alan Putin, daha sonrasında Kemerovo’da yaptığı bir toplantıda yaşananları ihmal ve dikkatsizlik suçu olarak değerlendirdi. Putin, “Burada olan, bir çatışma ya da bir madende meydana gelebilecek beklenmeyen bir patlama değil. İnsanlar buraya çocuklarıyla birlikte dinlenmek için geliyor. Demokrasiden bahsediyoruz ama insanlarımızı ihmal suçu dikkatsizlik yüzünden kaybediyoruz” dedi.

Soruşturma Komitesi Temsilcisi Aleksandr Bastrıkin’i görevlilerin yangın esnasında yaptıklarının hukuki değerlendirmesini yapmak için görevlendiren Putin, “Tüm görevlilere dair bir hukuki değerlendirme yapmak önemli. Paranız yoksa hiçbir sertifika alamıyorsunuz. Ama paranız varsa tüm sertifikaları alabiliyorsunuz" şeklinde eleştiride bulundu.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)