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Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

13 Haziran 2018 Çarşamba 23:13
Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

FIFA 2018 Dünya Kupası’nın açılış törenini izlemek için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Görüşmede Vladimir Putin, Rus-Ermeni ilişkilerinin stratejik olduğunu belirterek, "Rusya, Ermenistan ticaret ve ekonomide bir numaralı ortaktır. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret cirosu yüzde 30’u aşmıştı" dedi. Paşinyan ise konuşmasında Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin özel olduğunu vurgulayarak, "İşbirliğimiz daha da güçlü olacak. Hem Ermenistan hem de Rusya bu ilişkilerin gelişmesinden memnun. Umuyoruz ki, bu ilişkiler her iki halka ve devlete, ülkelerimizin çıkarları ve egemenliğine saygı temelinde daha da gelişecek. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın FIFA 2018 Dünya Kupası açılış törenine katılacak.

(İHA)
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