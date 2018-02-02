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Putin: “Başkan seçilmezsem traktör şoförü olacağım”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi, “Başkan seçilmezsem traktör şoförü olacağım” dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 12:17
Putin: “Başkan seçilmezsem traktör şoförü olacağım”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir traktör fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti esnasında açıklama yapan Putin, başkanlık seçimlerine ilişkin şaka yaparak “Eğer ihtiyaç olursa 18 Mart’tan sonra traktör şoförü olarak gelip çalışırım” ifadelerini kullandı. Fabrikada çalışan işçiler ise Putin’e gülümseyerek karşılık verdi.

Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinin 18 Mart 2018’de yapılması planlanıyor. Putin seçimlere bağımsız olarak katılacağını duyurmuş ve partilerin desteğini beklediğini açıklamıştı. Seçimlere Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Vladimir Jirinovski, TV sunucusu Yekaterina Gordon ve işadamı Sergey Polonski, gazeteci Kseniya Sobçak, Grigori Yavlinski da katılacak.

Son Güncelleme: 02.02.2018 12:44
Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinRusya Başkanlık Seçimleri
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