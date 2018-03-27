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Puigdemont Alman adaletine güveniyor

Almanya’nın Neumünster şehrinde tutuklu bulunan Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un avukatı Alonso Cuevillas, cezaevinde ziyaret ettiği Katalan lider Puigdemont’un Alman adaletine güvendiğini belirtti.

27 Mart 2018 Salı 21:09
Puigdemont Alman adaletine güveniyor

Almanya’nın Neumünster şehrinde tutuklu bulunan Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un avukatı Alonso Cuevillas, cezaevinde ziyaret ettiği Katalan lider Puigdemont’un Alman adaletine güvendiğini belirtti.

Almanya’nın Neumünster şehrinde tutuklu bulunan Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un avukatı Alonso Cuevillas, cezaevinde ziyaret ettiği Katalan lider Puigdemont’un durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Puigdemont’un Alman adaletine güvendiğini belirten Cuevillas, zihinsel ve fiziksel olarak moralinin yüksek olduğunu söyledi. Puigdemont’un Alman adaletinin kendisi için en adil kararı vereceği inancına sahip olduğunu belirten avukat Alonso Cuevillas, Puigdemont’un Katalan halkı için mücadeleye devam edeceğini, asla pes etmeyeceğini söyledi.

Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont Avrupa genelinde çıkarılan bir tutuklama emri gereğince Almanya’da tutuklanmıştı. İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont’un da aralarında bulunduğu 13 Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri vermişti. "Ayaklanma" suçundan yargılanacak 13 liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu.

(Mehmet Koca /İHA)
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