Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Prens William Netenyahu ile görüştü

Kraliyet ailesinin ilk resmi İsrail ziyaretini gerçekleştirmek üzere İsrail’de bulunan İngiltere Prensi William, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüştü.

26 Haziran 2018 Salı 14:39
Prens William Netenyahu ile görüştü

Kraliyet ailesinin ilk resmi İsrail ziyaretini gerçekleştirmek üzere İsrail’de bulunan İngiltere Prensi William, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüştü.

İsrail ve Filistin resmi ziyareti kapsamında dün gece İsrail’in Tel Aviv kentine gelen İngiltere Prensi William, bu sabah Kudüs turuna Dünya Soykırımı Anma Merkezi Yad Vashem’i ziyaret ederek başladı. William müzenin anma salonunda bir çelenk koydu.

Daha sonra Prens William İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu tarafından Başbakanlık binasında ağırlandı. Görüşme sonrasında Prince William, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşme gerçekleştirdi.

Kudüs İşleri Bakanı Ze’ev Elki, İngiltere’yi, Prens William’ın İsrail ziyaretini Kudüs’e Filistin’in bir parçası olarak atıfta bulunarak “siyasileştirmek”le suçladı.

Kensington Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, “İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda bir gün, Zeytin Dağı’ndaki bir gözlem noktasından Kudüs’ün Eski Şehrinin tarihi ve coğrafyası hakkında kısa bir brifing ile başlayacak” ifadeleri yer almıştı.

İsrail medyasında yer alan haberde, Elki’nin, İngiltere’nin kraliyet ziyaretini siyasileştirmesini pişmanlık olarak nitelendirdiği, Birleşik Kudüs’ün 3 bin yıldır İsrail’in başkenti olduğunu ve tur programında herhangi bir farklılığın bu gerçeği değiştiremeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavrularına saldırmaya çalışan kurdu kovaladı
Yavrularına saldırmaya çalışan kurdu kovaladı
Dünya Kupası’nda şaşırtan görüntü
Dünya Kupası’nda şaşırtan görüntü
Beyaz Saray’dan ilk yorum
Beyaz Saray’dan ilk yorum
Rohingyalı Müslümanlar selle mücadelesi
Rohingyalı Müslümanlar selle mücadelesi
Bir tebrik de Merkel’den geldi
Bir tebrik de Merkel’den geldi
İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı tebrik etti
İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı tebrik etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim