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Prens William, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

İngiltere Prensi William, Orda Doğu gezisi kapsamında gittiği Filistin’de Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:37
Prens William, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

İngiltere Prensi William, Orda Doğu gezisi kapsamında gittiği Filistin’de Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

Ürdün ve İsrail’den sonra Orta Doğu turuna Filistin ile devam eden İngiltere Prensi William, Kudüs’te Mescid-i Aksa Camii’ne ziyarette bulundu. İngiliz kraliyet ailesinin Orta Doğu’ya ilk kez yaptığı resmi ziyaretinde rehber eşliğinde bölgeyi dolaşan Prens William, din adamlarıyla el sıkışarak Mescid-i Aksa Camii’ni gezdi. Camiyi gezdikten sonra Ağlama Duvarına giden Prens William, duvara yazılı bir dua notu bıraktı.

(Muhammed Rabah /İHA)
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