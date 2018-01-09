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Polonya'da 9 bakan değişti

Polonya’da aralarında dışişleri bakanı, savunma bakanı ve içişleri bakanının da bulunduğu 9 bakan değişti.

09 Ocak 2018 Salı 15:51
Polonya'da 9 bakan değişti

Polonya’da aralarında dışişleri bakanı, savunma bakanı ve içişleri bakanının da bulunduğu 9 bakan değişti.

Geçtiğimiz ay başbakanın değiştiği ülkede, bu kez de bakanlar değişti. Milliyetçi ve muhafazakar çizgideki Hukuk ve Adalet Partisi PiS’in iktidarda olduğu Polonya’da geçtiğimiz ay başbakan değişmiş, 2 yıldır başbakanlık görevini yerine getiren Beata Szydlo koltuğunu Başbakan Yardımcısı Mateusz Morawiecki’ye devretmişti. Morawiecki koltuğu devralmasının hemen ardından Ocak ayı içerisinde kabinede değişikliğe gidileceği duyurulmuştu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törenle kabinede köklü değişikliğe gidildi, Morawiecki hükümetinde 9 bakan değişirken kabinenin en tartışmalı isimleri Dışişleri Bakanı Witold Waszyczykowski, Savunma Bakanı Antoni Macierewicz ve Çevre Bakanı Jan Szyszko koltuklarını kaybetti.

Yapılan değişiklikle Dışişleri Bakanlığına Jacek Czaputowicz, Savunma Bakanlığına İçişleri ve Yönetim Bakanlığı görevini yürüten Mariusz Blaszczak, Blaszczak’tan boşalan koltuğa Joachim Brudzinski, Sağlık Bakanlığına Lukasz Szymonski, Finans Bakanlığına Teresa Czerwinska, Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına Jerzy Kwiecinski, Çevre Bakanlığına Henryk Kowalczyk, Girişimcilik ve Teknoloji Bakanlığına Jadwiga Emilewicz, Altyapı Bakanlığına Andrzej Adamczyk atandı.

“HERKESİN HÜKÜMETİ OLMAK İSTİYORUZ”

Başbakan Mateusz Morawiecki, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Polonya’nın yeni denizlerde ve okyanuslarda yüzen güzel bir yelkenli olduğunu, bu yelkenlinin kendine yeni yollar bulabilmesinin onun direklerinin gücüne ve daha da önemlisi ulusuna karşı görev ifa eden mürettebatına bağlı olduğunu söyledi. Morawiecki, “Biz herkesin hükümeti olmak istiyoruz, bu büyük bir sorumluluk. Polonya demokrasisi yürekten bir demokrasi olmalı. Gerek içeride gerek dışarıda güçlü ve güvenli bir Polonya inşa etmek bizler için çok büyük bir sorumluluk. Bağımsızlığımızın 100. yılına girdiğimiz bu yılda hem insanlar, hem Polonyalı aileler, hem toplum, hem de devletin gücü açısından Polonya’nın köklü modernizasyonunun hükümeti olma sorumluluğunu hissediyorum” dedi. Morawiecki sözlerini şöyle tamamladı:

“Hükümetimiz kimseye karşı değil, yeni amaçlara, daha iyi Polonya’ya yönelik bir hükümet. Dogmatik, aşırı uç bir hükümet olmak istemiyoruz, ekonomiyi toplumla bağdaştıran bir hükümet olmak istiyoruz.”

Koltuğunu kaybeden tartışmalı bakanlar arasında yer alan Witold Waszczykowski’nin iki yıldır yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı görevi boyunca Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla arasında sorunlar yaşandığı bir süredir bilinmekteydi. Öte yandan Waszczykowski’nin yürüttüğü dış politika yalnız muhalefet tarafından değil, parti içinden bazı çevrelerce de eleştiriliyordu.

EN TARTIŞMALI İSİMLERİN BAŞINDAYDI

Savunma Bakanı Antoni Macierewicz de 2 yıllık PiS’in iktidarının en tartışmalı isimlerindendi. Macierewicz’in Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile arasında başkomutanın kim olduğu konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı da bir süreden beri bilinen bir gerçekti.

Koltuğunu kaybeden bir diğer bakan Çevre Bakanı Jan Szyszko ise Avrupa’nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza Ormanı’nda 2 yıldır süren ağaç kesimi nedeniyle uzun süredir çevrecilerin hedefindeydi. Polonya’nın bu ormandaki ağaç kesim kotasını üç katına çıkarması geçtiğimiz yıl çevre örgütleri, UNESCO ve Avrupa Birliğince protesto edilmiş, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak kesimin yasaklanmasını istemişti. Divan’ın kesimin acilen yasaklanması kararıyla kesim durdurulsa da konuya ilişkin olarak Polonya Orman Bakanlığı ve Adalet Divan arasında halen devam etmekte.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törenle yemin ederek göreve başlayan yeni bakanların katılacağı ilk kabine toplantısı ise bugün gerçekleşecek.

(Ebru Orhan/İHA)

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:30
Anahtar Kelimeler:
PolonyaKabinede Değişiklik
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