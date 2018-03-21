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Piyasaların beklediği açıklama geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini, yüzde 1.25-1.50 aralığından yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti.

21 Mart 2018 Çarşamba 21:20
Piyasaların beklediği açıklama geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini, yüzde 1.25-1.50 aralığından yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti.

Fed’in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısını sonuçlandırdı. Fed politika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti.

Fed daha önceki faiz artırımını 13 Aralık 2017’de yapmış ve 2’ye karşı yedi oy ile alınan bu karar ile birlikte faizi 2017 yılında üçüncü kez yükselterek yüzde 1.00-1.25’ten yüzde 1.25-1.50’ye çıkartmıştı.

(İHA)
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