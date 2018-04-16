Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109096
ALTIN
177.381
DOLAR
4.1098
STERLİN
5.8841
EURO
5.0821
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Pencereden düşen Rus gazeteci hayatını kaybetti

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan ve daha çok Suriye ile alakalı yaptığı haberlerle bilinen gazeteci Maksim Borodin pencereden düşerek hayatını kaybetti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:27
Pencereden düşen Rus gazeteci hayatını kaybetti

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan ve daha çok Suriye ile alakalı yaptığı haberlerle bilinen gazeteci Maksim Borodin pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan gazeteci Maksim Borodin iki gün önce beşinci kattaki dairesinin penceresinden düşüp komaya girmişti. Suriye meselesi ile alakalı yaptığı haberlerle tanınan ve kamuoyu üzerinde belirleyici etkisi olan gazetecinin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis yaşan olayın arkasında bir suçlu olmadığını belirtse de Borodin’in Rus meslektaşları olayın cinayet olabileceğini iddia ediyor.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Normalleşmesine izin veremeyiz”
“Normalleşmesine izin veremeyiz”
Tanzanya’da sel felaketi: 9 ölü
Tanzanya’da sel felaketi: 9 ölü
İngiliz delegasyonuna Duma’ya giriş izni verilmedi
İngiliz delegasyonuna Duma’ya giriş izni verilmedi
"Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı”
"Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı”
"Batı’nın Suriye’yi tekrar vurması...."
"Batı’nın Suriye’yi tekrar vurması...."
Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Ortalık bir anda savaş alanına döndü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim