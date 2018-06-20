Papa Trump’ı eleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasını eleştirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’dan ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan ebeveyn ve çocuklarını ayıran göçmen politikasını eleştirdi. Papa Francis, popülizmin dünyadaki göçmen sorunlarına cevap olmadığını söyledi. Papa, çocukların Katolik değerlerine aykırı ve ahlak dışı olarak ailelerinden ayrıldığını söyleyen Katolik piskoposlarının son açıklamalarını desteklediğini söyledi. Francis, "Bu kolay değil ama popülizm çözüm değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Papa, Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararının yanlış olduğunu, Trump’ın bunu tekrar düşünmesi gerektiğini söyledi.

(İHA)