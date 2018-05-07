Otobüse yetişmek isterken canından oluyordu

Çin’de otobüse yetişmek için kontrolsüz biçimde yola atlayan kadın az daha canından oluyordu.

Hızla gelen bir araç, bir anda karşısına çıkan kadına böyle çarptı. Olayda kadın ağır şekilde yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)