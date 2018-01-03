Otobüs uçuruma devrildi: En az 48 ölü

Huacho kentinden Lima’ya doğru giden ve 55 yolcusu bulunan otobüs uçuruma devrildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla en az 48 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın dün Lima’nın kuzeyindeki bir karayolu üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski twitter hesabında yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek “Bizim için, bu büyüklükte bir kaza geçirmek çok acı verici. Benim derin dayanışmam akrabaların uğradığı acıya dayanmaktadır” dedi.

Öte yandan 2016 yılında Peru’da meydana gelen kazalarda 2 bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.