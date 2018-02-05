ÖSO Surki köyünü ele geçirdi

Zeytin Dalı operasyonu ile Afrin’e doğru ilerleyen, TSK’nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu bu sabah, saatler süren şiddetli çatışmanın ardından Afrin’in batısında, Türkiye sınırı yakınındaki Raco beldesine bağlı Surki köyün kontrolüne ele geçirdi.

Raco beldesine bağlı Surki köyünün etrafındaki tepelerde de ele geçirildi. Çatışmalarda PYD’li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

ÖSO dünkü çatışmalarda da Türkiye’nin ağır bombardıman desteğiyle Afrin’nin batısında bulunan Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü ve El Mebtali beldesinde bulunan 1027 tepesini de ele geçirmişti.