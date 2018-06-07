Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 22’ye çıktı.

Bağdat’ın El-Sadr bölgesinde yerleşim bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ölü sayısı 22’ye yükseldi. 122 kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle çevredeki 14 ev ile 4 okul yıkıldı. Yıkılan binaların enkazı altından kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtilirken, görgü tanıkları çok sayıda cesedin enkaz altında kaldığını ifade ediyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı dün patlamanın sivillere yönelik düzenlenen terör saldırısı olduğunu belirtmiş daha sonra patlamanın bir mühimmat deposunda meydana geldiğini açıklamıştı.

(İHA)