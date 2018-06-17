Ölü sayısı 110’a yükseldi

Guatemala’daki Fuego Yanardağı’nın patlaması sonrası başlatılan arama çalışmaları sona ererken, ölü sayısı 110’a ulaştı.

Guatemala hükümeti, Fuego Yanardağı’nın patlamasından sonra başlatılan arama çalışmalarını bugün sonlandırdığını duyurdu. Yaklaşık iki hafta süren arama çalışmaları sonucu bulunan ceset sayısı ise 110 olarak kaydedildi. Guatemala’nın afet koordinasyon merkezi CONRED’den yapılan resmi açıklamaya göre ise 197 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. CONRED tarafından yapılan açıklamada, “San Miguel Los Lotes ve El Rodeo kasabalarında sürdürülen çalışmalar kalıcı olarak askıya alındı, bölge yaşanmaz durumda ve tehlikeli” ifadeleri yer aldı.

(İHA)