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Nikaragua eylemlerinde 121 kişi öldü

Nikaragua’da Nisan ayından bu yana devam eden eylemlerde polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 121’e yükseldi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:25
Nikaragua eylemlerinde 121 kişi öldü

Nikaragua’da Nisan ayından bu yana devam eden eylemlerde polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 121’e yükseldi.

Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega hükümetine karşı başlatılan eylemlerde toplam 121 kişi öldü ve bin 300 kişi yaralandı. Nikaragua insan hakları merkezi olayları ‘’insan faciası’’ olarak nitelendirirken, protestocular ve polis kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalarda şiddetin giderek artığını belirtti.

16 Nisan’da iktidarın sosyal güvenlik reformuna karşı oluşan eylemlerin başlamasından birkaç gün sonra yasa iptal edilmişti fakat gösteriler devam etti. Eylemciler artık Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın istifasını dile getiriyor.

(İHA)
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