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Nelson Mandela’nın eşi hayatını kaybetti

Irkçılığa karşı yapılan hareketlerde önemli roller üstlenen, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın eşi Winnie Mandela hayatını kaybetti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:10
Nelson Mandela’nın eşi hayatını kaybetti

Irkçılığa karşı yapılan hareketlerde önemli roller üstlenen, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın eşi Winnie Mandela hayatını kaybetti.

Irkçılığa karşı yürütülen aktivist hareketlerle adını tüm dünyaya duyuran ve Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile uzun süre evli kalan Winnie Madikizela-Mandela, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir senedir hasta olan Winnie Mandela’nın ölümüne ilişkin aile adına açıklama yapan Victor Dlamini, "Bu sabah ailesi ve sevdikleri etrafındayken huzur içinde vefat etti. Onun cesareti bana ve tüm aktivistlere ilham oldu” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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