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“Myanmarlı askerler insanlık suçundan yargılanmalı”

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında bulunduğu üst düzey askerlerin Rohingyalı Müslümanlara insanlık suçundan yargılanmasını istedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:01
“Myanmarlı askerler insanlık suçundan yargılanmalı”

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında bulunduğu üst düzey askerlerin Rohingyalı Müslümanlara insanlık suçundan yargılanmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan raporda, Myanmarlı üst düzey askeri yöneticilerin Rohingya Müslümanlarına karşı ’insanlık suçu’ işlemekten yargılanmaları gerektiği ifade edildi. Raporda, Rohingya’da Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve diğer 12 kişinin Rohingyalı Müslümanlara yönelik etnik temizlik yaptığı ve “insanlık suçu” işlendiğine dair kapsamlı ve belgelenmiş kanıtların toplandığı ifade edildi.

Örgüt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Güney Asya ülkesine karşı silah ambargosu uygulamaya ve yayınlanan raporu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşımaya çağırdı. Örgüt, raporun 4 binden fazla beyan ve birçok yerde 9 ay boyunca yürütülen kapsamlı araştırmalara dayandığını açıkladı.

Raporda, aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’in de olduğu 10 üst düzey komutanın yargı önüne çıkmaları gerektiği vurgulandı.

(İHA)
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