Motosiklet son sürat tıra çarptı

Romanya’da aşırı süratli bir motosiklet, kavşakta tıra çarptı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kazada motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.(İHA)
Romanya’da aşırı süratli bir motosiklet, kavşakta tıra çarptı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Romanya’da aşırı süratli bir motosiklet, kavşakta tıra çarptı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kazada motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.(İHA)