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Motosiklet son sürat tıra çarptı

Romanya’da aşırı süratli bir motosiklet, kavşakta tıra çarptı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Haziran 2018 Pazar 18:14

Romanya’da aşırı süratli bir motosiklet, kavşakta tıra çarptı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kazada motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)
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