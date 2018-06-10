Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
93974
ALTIN
188.583
DOLAR
4.5276
STERLİN
6.0535
EURO
5.3380
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Motor tutkunları Hamburg’da buluştu

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen MOGO Hamburg motosiklet festivaline Almanya’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 bin motorcu katıldı.

10 Haziran 2018 Pazar 22:28
Motor tutkunları Hamburg’da buluştu

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen MOGO Hamburg motosiklet festivaline Almanya’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 bin motorcu katıldı.

Almanya’nın Hamburg şehrinde bu sene 35’incisi düzenlenen MOGO Hamburg motosiklet festivaline bu sene de Almanya’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 bin motosiklet tutkunu katıldı. Avrupa’nın en büyük motorcular buluşması olarak bilinen etkinlikte MOGO adına 240 kişi gönüllü olarak görev yaptı. Almanya’nın önde gelen en büyük kiliselerinden biri olan St. Michaelis Kilisesi önünde sabah 06.00’dan itibaren toplanmaya başlayan motorcular, öğle saatlerinde kilisede ayin yaptılar ve sonra motorlarının başına geçti.

Hamburg’un 30 km uzağındaki Buchholz kasabasına kadar konvoy halinde süren motor süren katılımcılar caddelerde renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saat süren yolculuk için, motorcuların güzergahı üzerindeki bir çok cadde trafiğe kapatıldı.

Yoğun katılım ile geçen etkinlik kapsamında çeşitli müzik programları, konuşmalar, yiyecek ve içecek stantları kuruldu. Az sayıda Türk motorcularının da katıldığı festival, müzik ve eğlencelerle devam etti. Şehir içinden sonra A7 otobanında motor süren katılımcıları karadan ve havadan polis helikopterleri eşlik etti. Güzergah boyunca yaklaşık 200 bin kişinin yol kenarından etkinliği takip ettiği belirtildi. Motorcular, 16 Haziran 2019’da tekrar buluşmak üzere vedalaşarak Hamburg’dan ayrıldılar.

(Erdal Altuntaş/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pitbullar adama böyle saldırdı
Pitbullar adama böyle saldırdı
Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler
Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler
Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi
Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi
Irak Meclisi Başkanı seçimlerin yeniden yapılmasını istedi
Irak Meclisi Başkanı seçimlerin yeniden yapılmasını istedi
Kaçak göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 ölü
Kaçak göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 ölü
Rusya Devlet Başkanı Putin Çin’de
Rusya Devlet Başkanı Putin Çin’de
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim