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Moskova’da Hocalı katliamı kurbanları anıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermeni kuvvetleri tarafından katledilen kurbanlar anıldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:51
Moskova’da Hocalı katliamı kurbanları anıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermeni kuvvetleri tarafından katledilen kurbanlar anıldı.

Moskova Yahudi Müzesi’nde düzenlenen törene Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz, Rus siyasiler ve Azerbaycanlı yetkililer katıldı. Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu, Hocalı katliamının tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı. Polat Bülbüloğlu, "Ermeniler Hocalı’da büyük katliam yaptılar. Kadınları, çocukları, yaşlıları acımasızca öldürdüler. İnsanları katlettiler. Vahşi bir soykırım gerçekleştirdiler" dedi. Tören, Hocalı soykırımı ile ilgili hazırlanmış olan filmin izlenmesiyle son buldu.

26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından yapılan katliamda 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmişti.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)
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