Moskova eksi 32’yi gördü

Rusya’nın başkenti Moskova’da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 32’ye kadar düştü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bu kışın en düşük derecesi görüldü. Moskovalılar dün geceyi eksi 32 derecelik bir soğukla geçirdi. Moskovalıların bir önceki akşam şiddeti soğuk uyarısına uymasıyla sokak ve caddelerin boş olması dikkat çekti.

Meteoroloji yetkilileri Moskova ve çevresinde hava sıcaklığının eksi 325’ye indiği ifade edildi. Bu kışın en soğuk gecelerini yaşayan Moskova, geceleri ortalama eksi 20 ile eksi 30, gündüzleri ise eksi 12 ile eksi 22 derece ile geçiriyor.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)