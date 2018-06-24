Mısır’da OHAL 3 ay daha uzatıldı

Mısır, 2017 yılının Nisan ayında yaşanan 45 kişinin hayatını kaybettiği 2 kilise saldırısının ardından ilan ettiği olağanüstü hali 3 ay daha uzatma kararı aldı.

Mısır, 45 kişinin ölümüne sebep olan 2 kilise bombalı saldırısının ardından, 2017’de olağanüstü hal ilan etmişti. Mısır parlamentosu bugün 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay boyunca olağanüstü halin uzatılmasını onayladı.

Mısır, Sinai bölgesinde birkaç yıldır yüzlerce asker, polis ve sivili öldüren DEAŞ saldırılasıyla mücadele ediyor. Mısır’ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde 9 Nisan 2017’de terör örgütü DEAŞ tarafından 2 kiliseye saldırı düzenlenmiş 45 kişi hayatını kaybetmiş,125 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Mısır’da olağanüstü hal son olarak Nisan ayında uzatılmıştı.

(İHA)