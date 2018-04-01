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Mısır ve Ürdün’den Filistin çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi uluslararası topluma, Filistin halkına karşı sorumluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulundu.

01 Nisan 2018 Pazar 19:00
Mısır ve Ürdün’den Filistin çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi uluslararası topluma, Filistin halkına karşı sorumluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri bugün, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Kahire’de bir araya geldi. Filistin’de yaşanan olaylar hakkındaki endişelerini dile getiren ikili, uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirmesi yönünde çağrıda bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri , “Uluslararası toplum Filistinlilere karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeli” ifadelerini kullandı. Filistin meselesinin önemine dikkat çeken Shukri, bu konu üzerinde çalışmanın terörle mücadelede istikrar ve direniş sağlayacağını belirtti. Mısır ve Ürdün’ün barış çağrılarını sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Sameh Shukri, Filistin halkına yasal haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan İsrail işgalinin sona ermediğine dikkat çeken Ayman Safadi, kapsayıcı bir barışa yönelik gerçek bir adımın da atılmadığını belirtti. Filistin halkının haklarını elde edeceklerine dair beklentilerinin azalması bölgedeki çatışmaların devam etmesine yol açacak diyen Safadi, Filistinlilerin haklarını elde etmesine yönelik gerçekçi adımlar atmak ve bu bağlanmada Arap dünyasının ortak hareket etmesi yönünde çağrıda bulundu.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesinde 16 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 300 kişi ise yaralanmıştı.

(Raed Mah’D Khalil Subaih/İHA)
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