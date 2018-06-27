Malta bu sefer izin verdi

Malta, Akdeniz’de 6 gün boyunca mahsur kalan 200’den fazla Afrikalı sığınmacının bulunduğu "Lifeline" adlı yardım gemisinin yanaşmasına izin verdi.

İtalya ve Malta’nın kıyılarına yanaşmasına 6 gündür izin vermediği "Lifeline" yardım gemisine izin çıktı. Malta Başbakanı Joseph Muscat yaptığı basın açıklamasında, 7 Avrupa ülkesinin Alman sivil toplum örgütü "Lifeline Mission" tarafından yönetilen yardım gemisinde bulunan göçmenleri paylaşmayı teklif ettiğini söyledi. Muscat, yardım gemisinin Malta limanına yanaşmasına izin verildiğini ve kimlik tespiti, gönderilecek ülkelerin belirlenmesi gibi gerekli işlemlerin derhal başlatılacağını ifade etti. Mülteciler, Malta, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, İrlanda, Hollanda ve Belçika arasında paylaşılacak.

(İHA)