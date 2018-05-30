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Maduro’dan "Diriliş Ertuğrul" dizisine övgü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisinden övgüyle bahsederek “Siz de izleyin” tavsiyesinde bulundu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ Twitter hesabından Maduro’nun açıklamasını paylaşarak dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 22:38
Maduro’dan "Diriliş Ertuğrul" dizisine övgü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisinden övgüyle bahsederek “Siz de izleyin” tavsiyesinde bulundu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ Twitter hesabından Maduro’nun açıklamasını paylaşarak dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.

Diriliş Ertuğrul dizisi hayranı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın toplantısında yaptığı konuşmada dizi hakkında övgü dolu sözler söyledi. Maduro "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki insan kendini o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyor" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce de Kayı Boyu bayrağı ve eskiden Oğuzların giydiği ‘börk’ başlığı ile poz verip , diziye selam göndermişti.

(İHA)
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