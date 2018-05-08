Macron’dan Trump’ın İran kararı hakkında açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin İran anlaşmasından çıkmış olmasından dolayı üzgün olduklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Fransa Almanya ve İngiltere’nin ABD’nin bu kararı karşısında kırgın olduğunu belirten Macron, “Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi tehlikede” ifadelerini kullandı.

(İHA)