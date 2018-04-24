Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107401
ALTIN
174.167
DOLAR
4.1039
STERLİN
5.7228
EURO
4.9989
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Macron ve Trump’tan İran açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları basın açıklamasında İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 22:35
Macron ve Trump’tan İran açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları basın açıklamasında İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi.

Emmanuel Macron gerçekleştirdiği ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte basının karşısına çıktı. Trump ve Macron yaptıkları basın açıklamasında İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi. İran konusuna ayrı ayrı değinen iki lider, 2015’in Temmuz ayında İran ile yapılan nükleer karşıtı anlaşma hakkında fikirlerini beyan etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, anlaşmayı yetersiz bulduğunu ifade ederek, “yeni bir anlaşma olmadan bu anlaşmayı yırtıp atmak söz konusu olamaz” dedi ve daha kapsamlı bir anlaşma gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump ise bu anlaşmaya tamamen karşı olduğunu ve daha önce anlaşma çerçevesinde İran’a 1,8 milyar dolar verilmesini skandal bulduğunu söyledi. Daha önceki basın toplantılarında “Nere gitsek sorunların altından İran çıkıyor” gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı Akdeniz’i İran’a özgür bir alan olarak bırakmak istemediklerini belirtti. İran’ın bölgedeki etkisini azaltmak istediklerini dile getiren Macron bölgesel konularda ve ayrıca Suriye sorunu hakkında Türkiye ve Rusya ile iyi bir iletişime sahip olmak istediklerini söyledi.

ABD Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenlediği operasyona değinen Trump, ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini çekmek istediğini fakat bölgedeki görevlerini henüz bitmediğini ifade etti. Bölgedeki maddi zararlarının 7 yüz milyar doları geçtiğini belirten ABD başkanı, Ortadoğu’daki zengin ülkelerin de maddi destek vermesi gerekeceğini söyledi.

Her iki ülkenin de kimyasal ve nükleer silah kullanılmasına karşı mücadele vereceği bildirilirken Kuzey Kore’nin de Nükleerden “kurtulması gerektiği” ifade edildi.

(Özlem Kaplan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IKYB Bağımsız Seçim komiserliği üyesine silahlı saldırı
IKYB Bağımsız Seçim komiserliği üyesine silahlı saldırı
Esed rejimi Yermük kampını bombaladı: 9 ölü
Esed rejimi Yermük kampını bombaladı: 9 ölü
Mescidi Aksa’da Ramazan hazırlıkları
Mescidi Aksa’da Ramazan hazırlıkları
“Bizim Avrupa ülkelerinden taleplerimiz... "
“Bizim Avrupa ülkelerinden taleplerimiz... "
“Terör örgütlerine karşı İspanya ve Türkiye çetin mücadele verdi”
“Terör örgütlerine karşı İspanya ve Türkiye çetin mücadele verdi”
Eski ABD Başkanı Bush yoğun bakımda
Eski ABD Başkanı Bush yoğun bakımda
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim