Macron: “Fransa’yı Avrupa’nın kalbine geri getireceğiz”

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın ekonomik stratejisine ilişkin sunum yaptı.

“Burada bulunma nedenim harekete çağrı” diyen Macron, ekonomik sıkıntı, işsizlik gibi sorunlara çarenin “sınırları kapatma” olmadığını ve küreselleşmenin çare olacağını dile getirdi.

“DAHA FAZLA BEYNE, DAHA AZ SİLAHA İHTİYAÇ VAR”

Fransa’nın daha iyi rekabet edebilmek için eğitim, yenilik ve gelişime daha fazla bütçe ayıracağını açıklayan Macron, daha fazla eğitimli ve bilgili insani sermayeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Daha fazla beyne, daha az silaha ihtiyaç var” dedi.

Gayrisafi milli hasılanın yüzde 5’ini eğitime ayıracaklarını ve eğitimde kaydedilen gerileme nedeniyle eğitim sisteminde reformlar yapacağını açıklayan Macron, özellikle de genç kadınların eğitimine çok destek olunması gerektiğini vurguladı. Macron, şirketlerin genç kadınların eğitimine mutlak suretle destek vermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Temiz enerji ve çevreci politikanın ihtiyaç olduğunu söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, Fransa’nın da bu yönde ilerleyeceğini açıkladı.

“AVRUPA BAŞARILI OLMADAN FRANSA’NIN BAŞARISI OLMAZ”

“Fransa’yı Avrupa’nın kalbine geri getireceğiz” diyen Macron, Merkel ile ortak çalışmalarının çok olduğunu ve Avrupa Birliğinin gelişmek için 10 yıllık bir strateji yürütmesi gerektiğini vurguladı. Macron, “27 ülke birden anlaşamaz, yeni bir metot geliştirmemiz gerekiyor. İlerlemek isteyenler istemeyenlerce engellenmemeli, kapılar her zaman açık” diye konuştu.

“HER ŞEY EKONOMİK BÜYÜME DEĞİL”

Ekonomik büyümenin sorunları çözmeye yeterli olmadığını söyleyen Macron, “Dünyadaki sorunların çözümü için ekonomik büyüme yeterli değil” dedi.

Terör sorununun da ekonomik, eğitimsel ve iklim sorununa bağlı olduğunu ifade eden Macron, terörden temizlenen bölgelerin iktisadi sorunlarının yanı sıra eğitim ihtiyacının ve iklim sorununun çözülmemesinin bölgede terörün tekrar türemesine sebebiyet verdiğini söyledi.

FRANSA’NIN DÜNYA REKABETİNDE YERİNİ ALMASINI İSTİYORUM"

Macron, ülkesinin Avrupa’ya bağlılığını göz ardı etmeden, uluslararası sahnede oynaması gereken role vurgu yaptı. “Dünya rekabetinde Fransa’nın yerini almasını istiyorum ancak bunun bir şartı olduğuna inanıyorum: AB daha güçlü olmalı” diyen Macron, “Avrupa’nın özgürlük, adalet ve eşitlik konusunda dengenin sağlandığı dünyadaki tek yer” olduğunu savundu. Dünyanın bölünmesine engel olmak için daha güçlü bir Avrupa önerisinde bulunan Macron, Birliğin bir siyasi gücün yanı sıra sosyal, bilim ve çevre konularında da bir aktör olması için on yıllık bir strateji planından söz ederek “Daha iddialı olmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından yatırımcılara yönelik girişimleriyle ses getiren Macron, 10-15 yıl içerisinde aşırılıkların birçok ülkeyi sarması riskinin bulunduğunu ifade ederek “Dünya çapında yeni bir kontrat gerek” diye konuştu. Vergi ödemeyen internet devlerinin örneğini veren Macron, ülkelerin uluslararası düzeyde vergi stratejilerini koordineli hale getirmelerinin önemini hatırlattı.

Ülkesi için ise “Fransa’da başarısız olmak da yasak, başarmak da...” yorumuyla dikkat çeken Fransız Cumhurbaşkanı, kendisinin tam aksine “Risk alma konusunda teşvike önem verdiğini” belirtti.