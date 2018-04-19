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Lübnan’daki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı

Ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Lübnan’a kaçan 472 Suriyeli sığınmacı, 14 otobüsle ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
Lübnan’daki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı

Ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Lübnan’a kaçan 472 Suriyeli sığınmacı, 14 otobüsle ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Lübnan’a gelen Suriyeli sığınmacılar, gönüllü olarak ülkelerine dönmeye başladı. Ülkenin güneyindeki Şeba Beldesi’nde 472 Suriyeli sığınmacı, 14 otobüsle Suriye’deki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Lübnan emniyetinin gözetimindeki otobüsler, sığınmacıları Şam kırsalında bulunan evlerine özellikle Beyt Cin Beldesi’ne götürmek üzere hareket etti.

Öte yandan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, kurumun Şeba’daki sığınmacıların ülkelerine dönmeleri hakkında bilgileri olduğu ancak Suriye’deki insani ve güvenlik durumundan ötürü şu an için dönüş organizasyonuna katılmadığı belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn yaptığı açıklamada, ülkesinde bulunan sığınmacıların Suriye’deki güvenli bölgelere dönmesinin Lübnan’da toplumsal istikrarın yeniden tesisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)
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