Libya’da DEAŞ’a operasyon başlatıldı

Libya’da hükümet, terör örgütü DEAŞ’a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Birleşmiş Milletler’in desteklediği hükümet kuvvetlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Misurata kentinden başlayarak, Sirte, Bani Walid ve Tarhouna kentlerini kapsadığı belirtildi.

Libya’da terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)