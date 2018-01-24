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Libya’da çifte saldırı: 27 ölü

Libya’nın Bingazi şehrinde bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen çifte saldırı sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:58
Libya’da çifte saldırı: 27 ölü

Libya’nın Bingazi şehrinde bir caminin önünde 2 araç infilak ettirildi. İlk patlamanın ardından dakikalar içinde ikinci aracın infilak ettirildiği en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin yaralandığı aktarıldı. İlk aracın, ibadet edenlerin akşam namazını kıldığı Bingazi’deki Selmani bölgesinde bir camiden çıkarken tam önünde, ikinci aracın ise sokağın diğer tarafında infilak ettirildiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 24.01.2018 12:16
Anahtar Kelimeler:
LibyaSaldırıBingazi
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