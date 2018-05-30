Lavrov ve Pompeo Suriye ve Ukrayna’yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve Ukrayna’yı görüştüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, bakanların ikili ilişkiler ile Suriye ve Ukrayna’daki krizi görüştüğü ifade edildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca Lavrov ve Pompeo’nun iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıkları profesyonel diyalog yoluyla ortadan kaldırmanın gerekliliğinde hem fikir olduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı telefon görüşmesinin ABD tarafından talep edildiğini belirtti.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)