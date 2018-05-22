Lavlar jeotermal santrale yaklaştı

Hawai’deki Kilauea Yanardağından akan erimiş lav dereleri, civarda bulunan jeotermal elektrik santraline yaklaşınca, kontrolsüz zehirli gaz salınımını engellemek için işçiler büyük bir hızla santrali hizmete kapadı.

Jeotermal santral çalışanları lavların yaklaşması üzerine 11. ve son termal kuyunun üzerine kapattı. Yeraltı sıcak sularının kullanılmasıyla elektrik üreten santral adanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılıyordu. Yanardağın lav akıtan çatlaklarından birinin jeotermal santralin kuyularından 200 metre yakın olduğu kaydedildi. Mahalli yönetim, durumu yakından gözetlemek için mahalli yönetim federal yetkililerinin işbirliği içinde çalıştığını söyledi. Santral, yanardağın ilk patladığı 3 Mayıs’ta kapatılmıştı.

(İHA)