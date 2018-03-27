Kuzey Kore lideri Kim Pekin’de mi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Çin’in başkenti Pekin’e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddiası üzerine dünyanın gözü Çin’e çevrildi.

Pekin’in kent merkezinde yer alan ve yabancı üst düzey misafirlerin konakladığı Diaoyutai Devlet Konukevi çevresinde alınan aşırı güvenlik tedbirleri, Pekin’in gizemli bir ziyaretçiyi ağırladığı iddialarına yol açtı. Çin medyasında yer alan habere göre, bölgede yaşayanlar genellikle üst düzey ziyaretçilerin ayrılmasının ardından hemen kaldırılan güvenlik şeritlerinin, bu kez istisnai olarak korunduğunu ve yolların kapalı kaldığını aktardı. Bunun yanı sıra, dış basına yansıyan bazı haberlerde de Çin-Kuzey Kore sınırındaki bölgede de yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

GİZEMLİ TREN

Kuzey Kore liderinin Çin’de olduğu iddiasını güçlendiren bir gelişme de Pekin’e dün akşam geldiği belirtilen gizemli bir tren oldu. İlgili haberlere göre, Kuzey Kore liderinin babası Kim Jong-il’in seyahatlerinde kullandığı trenin benzeri olan, üzerinde sarı şeritler bulunan yeşil bir tren dün Pekin’e geldi. Trenin, Kim Jong-un’u veya ona çok yakın bir kişiyi taşıdığı düşünülüyor.

Çin ve Kuzey Kore makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kuzey Kore liderinin Pekin’e ziyaret gerçekleştirdiği iddiaları doğruysa, Kim 2011’de iktidara gelmesinden bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti yapmış olacak.

(Cenk Özkömür/İHA)