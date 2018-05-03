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Kutlama sırasında havayi fişekler patladı: 30 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Stamford Hill bölgesinde Yahudilerin geleneksel kutlaması sırasında çok sayıda havai fişeğin patlaması sonucu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:08
Kutlama sırasında havayi fişekler patladı: 30 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Stamford Hill bölgesinde Yahudilerin geleneksel kutlaması sırasında çok sayıda havai fişeğin patlaması sonucu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Stamford Hill bölgesinde çok sayıda havai fişek, bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Londra’da Stamford Hill bölgesinde yaşayan Yahudilerin gerçekleştirdikleri geleneksel Lag BaOmer kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Londra Ambulans Servisi, çok sayıda kişinin yanık tedavisi için hastanelere götürüldüğünü bildirdi.

Havai fişeklerin patlamasına bir cep telefonunun sebep olduğu düşünülüyor.

(İHA)
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