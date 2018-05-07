Kudüs Büyükelçiliği’nin açılışına katılmayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’e taşınacak olan ABD Büyükelçiliği’nin açılış törenine katılmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacak olan ABD Büyükelçiliği’nin açılış törenine katılmayacağını açıkladı. Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, açılışa katılacak heyette ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump’ın kızı Ivanka ve kocası Jared Kushner ile Trump’ın özel temsilcisi Jason Greenblatt’ın yer alacağı bildirildi.

(Hamad Alnajjar /İHA)